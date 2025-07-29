Госреестр недвижимости: Все документы для регистрации имущества должны предоставляться только нам

Как строительные, так и эксплуатационные документы – то есть все согласования и разрешения в итоге должны быть представлены юридическому лицу публичного права "Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества".

Как строительные, так и эксплуатационные документы – то есть все согласования и разрешения в итоге должны быть представлены юридическому лицу публичного права "Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества".

Как сообщает Report, об этом заявила директор Юридического департамента Госреестра при Государственной службе по имущественным вопросам Лала Акберова.

Она отметила, что государственная регистрация прав собственности на квартиры в многоквартирных жилых домах возможна только после предоставления всех документов, требуемых законодательством, включая документы на разрешение строительства и эксплуатации:"После предоставления всех документов в Государственный реестр не возникает никаких проблем с регистрацией прав собственности на квартиры в многоквартирных домах".

По ее словам, документы на разрешение строительства и эксплуатации выдаются различными госорганами, и этот процесс состоит из нескольких этапов:

"Разрешение на строительство выдается одним государственным органом, а разрешение на эксплуатацию – другим. В некоторых случаях может потребоваться согласие дополнительных органов. Однако как строительные, так и эксплуатационные документы – то есть все согласования и разрешения в итоге должны быть представлены в юридического лица публичного права "Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества".

Отметим, что недавно были внесены изменения в указ президента от 13 января 2015 года об утверждении списка документов, подтверждающих права на объекты недвижимого имущества, полученные и возникшие до вступления в силу закона "О государственном реестре недвижимого имущества", а также в указ от 30 октября 2015 года, вносящий изменения в этот список.

Согласно изменениям, около 100 тысяч граждан получат возможность зарегистрировать свои дома без документов в государственном реестре.