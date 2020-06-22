Госпошлина за деятельность такси не изменилась

© Report https://report.az/storage/news/da7fc299b256eed13b48b5be40daee06/bc9be715-7ba6-47d2-82c7-54b9aa0b822b_292.jpg

В соответствии с налоговым законодательством, к заявлению налогоплательщика о получении "отличительного знака" должен быть приложен банковский документ, подтверждающий уплату взноса за обязательное государственное социальное страхование.

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По ее словам, это отражено в законах "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" и "О социальном страховании", принятых 8 мая 2020 года.

"Ранее для получения "отличительного знака" уплачивались упрощенный налог и взнос за предрейсовый медицинский и техосмотр. Однако, согласно действующему законодательству, для получения знака дополнительно должна быть внесена плата за обязательное государственное социальное страхование. Поэтому никаких изменений в размере упрощенного налога нет", - сказала она.