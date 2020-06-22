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Госпошлина за деятельность такси не изменилась

​Госпошлина за деятельность такси в Азербайджане не изменилась

© Report

В соответствии с налоговым законодательством, к заявлению налогоплательщика о получении "отличительного знака" должен быть приложен банковский документ, подтверждающий уплату взноса за обязательное государственное социальное страхование.

Как сообщает Report, об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова.

По ее словам, это отражено в законах "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики" и "О социальном страховании", принятых 8 мая 2020 года.

"Ранее для получения "отличительного знака" уплачивались упрощенный налог и взнос за предрейсовый медицинский и техосмотр. Однако, согласно действующему законодательству, для получения знака дополнительно должна быть внесена плата за обязательное государственное социальное страхование. Поэтому никаких изменений в размере упрощенного налога нет", - сказала она. 

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