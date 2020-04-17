Наверх

Госкомтаможня об автомобилях с истекшим сроком пребывания в стране

Госкомтаможня об автомобилях с истекшим сроком пребывания в стране

© Report

Государственный таможенный комитет Азербайджана с учетом текущей ситуации и временного ограничения въезда и выезда на территорию других государств, в том числе пересечения границы соседних стран, призвал не управлять на территории страны легковыми автомобилями, зарегистрированными за рубежом, срок временного пребывания которых истекает в период особого карантинного режима.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомтаможню.

В случае, если нет возможности хранения автомобилей на территории зоны таможенного контроля, они должны находится на территории пребывания владельцев. По окончании карантинного режима указанные легковые автомобили надлежит вывезти из страны, в связи с чем будет предоставлена дополнительная информация о мерах, которые будут осуществляться с учетом карантинного режима.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!