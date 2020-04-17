Госкомтаможня об автомобилях с истекшим сроком пребывания в стране

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Государственный таможенный комитет Азербайджана с учетом текущей ситуации и временного ограничения въезда и выезда на территорию других государств, в том числе пересечения границы соседних стран, призвал не управлять на территории страны легковыми автомобилями, зарегистрированными за рубежом, срок временного пребывания которых истекает в период особого карантинного режима.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомтаможню.

В случае, если нет возможности хранения автомобилей на территории зоны таможенного контроля, они должны находится на территории пребывания владельцев. По окончании карантинного режима указанные легковые автомобили надлежит вывезти из страны, в связи с чем будет предоставлена дополнительная информация о мерах, которые будут осуществляться с учетом карантинного режима.