​Госкомитет по земле и картографии упразднен

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики подписал указ об упразднении Госкомитета по земле и картографии. Как сообщает Report, согласно указу, работы, связанные с делимитацией и демаркацией госграниц Азербайджанской Республики, в том числе водных границ и азербайджанского сектора Каспийского моря (озера) упраздненного Госкомитета по земле и картографии будут проводиться министерством экологии и природных ресурсов совместно с Государственной погранслужбой. Работы, связанные с кадастром госземель Госкомитета по земле и картографии, организацией земельного рынка, ведением реестра госземель и пр. функциями поручены Госкомитету по имущественным вопросам.

Министерству юстиции поручено обеспечить соответствие данному указу актов нормативного характера и нормативно-правовых актов органов центральной исполнительной власти и проинформировать по этому поводу Кабинет министров.