Госкомитет: В ближайшие три года в Физули будет построено порядка 6 тыс. домов

До 2026 года в Физулинском районе планируется строительство 2 326 квартир и 3 352 частных домов (всего 5 678 домов).

До 2026 года в Физулинском районе планируется строительство 2 326 квартир и 3 352 частных домов (всего 5 678 домов).

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов в Физулинском международном аэропорту на заседании рабочей группы по вопросам градостроительства, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.

По его словам, в городе Физули планируется строительство квартир, а в селах - частных жилых домов.

Зампред сообщил, что общая протяженность улично-дорожной сети города Физули составит 87,5 км: "Проектные работы по 18-километровому участку завершены и переданы в Управление государственной экспертизы МЧС. Скорее всего, проект пройдет экспертизу в конце этого месяца и в Физули начнется строительство улично-дорожной сети".

"В 2022 году в Физули от мин очищено 1 536 гектаров земли. Согласно постановлению Кабинетом министров, в населенных пунктах планируется очистить от мин территорию площадью 2 620 гектаров. В первом квартале этого года от мин была очищена территория площадью 622 гектара. Это создает условия для начала строительных работ", - сказал Н.Гумматов.