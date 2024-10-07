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Госкомитет: В Баку пресечена попытка незаконного присвоения участка земли

Госкомитет: В Баку пресечена попытка незаконного присвоения участка земли В Сураханском районе Баку пресечена попытка незаконного присвоения участка земли.
Инфраструктура
7 октября 2024 г. 14:29
Госкомитет: В Баку пресечена попытка незаконного присвоения участка земли

В Сураханском районе Баку пресечена попытка незаконного присвоения участка земли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Отмечается, что в ходе мониторинга, проведенного Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку, была выявлена попытка незаконного захвата и ограждения примерно 0,2 га земельного участка на территории поселка Ени Гюнешли.

Благодаря своевременному вмешательству сотрудников Главного управления, попытка была пресечена, а возведенное ограждение - демонтировано.

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