Госкомитет: В Баку пресечена попытка незаконного присвоения участка земли

В Сураханском районе Баку пресечена попытка незаконного присвоения участка земли.

В Сураханском районе Баку пресечена попытка незаконного присвоения участка земли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Отмечается, что в ходе мониторинга, проведенного Главным управлением архитектуры и градостроительства города Баку, была выявлена попытка незаконного захвата и ограждения примерно 0,2 га земельного участка на территории поселка Ени Гюнешли.

Благодаря своевременному вмешательству сотрудников Главного управления, попытка была пресечена, а возведенное ограждение - демонтировано.