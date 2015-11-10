Госкомитет подготавливает предложения для достижения соответствия качества азербайджанской продукции международным стандартам

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Для укрепления Азербайджана на мировом рынке мы планируем осуществить мероприятия, связанные с применением современного опыта в производстве нашей продукции".

Об этом в заявлении Report отметил пресс-секретарь Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Фазиль Талыблы. По его словам, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева и законом "О приостановке проводимых в области предпринимательства проверок", все мониторинги были приостановлены: "На сегодняшний день основное направление деятельности заключается в применении современных стандартов в производстве местных товаров".

Ф.Талыбов отметил о подготовке и предоставлении в Кабмин соответствующих предложений: "В проекте предложений также отразятся все важные вопросы. В настоящее время комитетом подготавливаются предложения в целях организации опирающейся на международный опыт системы качества и контроля. Однако время, когда завершится подготовка, неизвестно. Пока в подготавливаемых предложениях не отразился вопрос о том, какие именно госструктуры займутся проверками".

Он также добавил, что развитие бизнес-атмосферы происходит на основе применения современных стандартов: "Если мы продолжим деятельность в области предпринимательства по устаревшим советским стандартам, нашей местной продукции никогда не удастся выйти на зарубежный рынок. Современные требования в основном служат охране здоровья людей и защите общих интересов государства. Применяемые в производстве зарубежной продукции стандарты не позволяют хранить продукцию на протяжении долгого времени. Срок хранения товаров недолгий, что мешает нам укрепиться на мировом рынке".