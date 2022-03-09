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Госкомитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола

Госкомитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола Государственный комитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола на должностных лиц 16 районных (городских) органов исполнительной власти и направил их в соответствующие районные суды в целях взыскания штрафа.
Инфраструктура
9 марта 2022 г. 17:03
Госкомитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола на должностных лиц 16 районных (городских) органов исполнительной власти и направил их в соответствующие районные суды в целях взыскания штрафа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2021 году.

Согласно документу, протоколы были применены за нарушение правил ведения госреестра зданий, предусмотренных статьей 394-1 Кодекса об административных правонарушениях (непредставление сведений в реестр в установленный законом срок).

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ötən il 103 cərimə protokolu tərtib edib

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