Госкомитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола на должностных лиц 16 районных (городских) органов исполнительной власти и направил их в соответствующие районные суды в целях взыскания штрафа.

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре в прошлом году составил 103 протокола на должностных лиц 16 районных (городских) органов исполнительной власти и направил их в соответствующие районные суды в целях взыскания штрафа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2021 году.

Согласно документу, протоколы были применены за нарушение правил ведения госреестра зданий, предусмотренных статьей 394-1 Кодекса об административных правонарушениях (непредставление сведений в реестр в установленный законом срок).