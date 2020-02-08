Госкомитет опроверг покупку дома, где располагался штаб полководца Нури Паши

Госкомитет по вопросам имущества не приватизировал дом в Гёйчае, в котором в свое время располагался военный штаб полководца Нури Паша.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Госкомитета по вопросам имущества Азербайджана Гулу Халилов.

По его словам, в последнее время муссируются утверждения, что расположенный в Гёйчае дом был приватизирован, а позднее на территории были проведены работы по демонтажу: "Территория, приватизированная Госкомитетом по вопросам имущества, близка к этому месту и там расположено нежилое помещение, в котором раньше находилось издательство. Этот объект был приватизирован в 2015 году и сейчас действует как предприятие, занимающееся коммерческой деятельностью, оно не снесено. Эта территория не имеет никакого отношения к месту, где расположен дом-штаб Нури Паши".

Г.Халилов отметил, что на месте, где были проведены работы по демонтажу, располагалось жилое помещение, этот жилой участок купила строительная компания.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что дом в Гёйчае, в котором располагался военный штаб выдающегося турецкого полководца Нури Паша, был приватизирован, а впоследствии там были проведены работы по демонтажу.

Нури-паша Киллигиль - турецкий военачальник, генерал-лейтенант, сводный брат Энвера-паши. Командовал Кавказской исламской армией, разбившей части Красной армии, которая начала наступление на Гянджу. 15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия освободила Баку и другие населенные пункты Азербайджана от армянских дашнаков и большевиков.