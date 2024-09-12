Госкомитет и IFC продвигают "зеленые" инновации в строительстве

10:14

В Баку прошел семинар "Инициатива зеленого строительства в Азербайджане", организованный Государственным комитетом по градостроительству и архитектуры совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC).

Как сообщает Report со ссылкой Госкомитет, мероприятие собрало представителей государственного и частного секторов строительной отрасли.

На семинаре заместитель председателя Госкомитета Довлетхан Довлетханов и представитель IFC Лейла Гусейнли подчеркнули важность применения экологических стандартов в строительстве и необходимость сотрудничества для успешной реализации инициативы "зеленых зданий" в Азербайджане.

Эксперты IFC представили информацию о современных инновациях, системах сертификации и реализации экологических строительных проектов в сфере "зеленого строительства", а также о возможностях финансирования и передовом мировом опыте в этой области.

Участники семинара детально обсудили перспективы применения представленного опыта в строительном секторе Азербайджана.