Госагентсво представило машины, закупленные для обслуживания дорог в Карабахе

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана представило машины и механизмы, закупленные для обслуживания дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана представило машины и механизмы, закупленные для обслуживания дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как передает "Report", также были показаны недавно поступившие в автопарк Агентства машины, оснащенные специальным оборудованием для качественной реконструкции построенных автодорог.

Было отмечено, что машинный парк Агентства пополнился в этом году 360 единицами новых машин и техники производства Турции, России, Японии, Китая, Чехии, Германии, Швеции и местных компаний.