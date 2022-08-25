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Госагентсво представило машины, закупленные для обслуживания дорог в Карабахе

Госагентсво представило машины, закупленные для обслуживания дорог в Карабахе Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана представило машины и механизмы, закупленные для обслуживания дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.
Инфраструктура
25 августа 2022 г. 10:59
Госагентсво представило машины, закупленные для обслуживания дорог в Карабахе

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана представило машины и механизмы, закупленные для обслуживания дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как передает "Report", также были показаны недавно поступившие в автопарк Агентства машины, оснащенные специальным оборудованием для качественной реконструкции построенных автодорог.

Было отмечено, что машинный парк Агентства пополнился в этом году 360 единицами новых машин и техники производства Турции, России, Японии, Китая, Чехии, Германии, Швеции и местных компаний.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan reveals vehicles purchased for road maintenance in Karabakh
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağdakı yollara xidmət üçün alınmış maşın və mexanizmlər təqdim edilib

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