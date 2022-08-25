Госагентсво представило машины, закупленные для обслуживания дорог в Карабахе

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана представило машины и механизмы, закупленные для обслуживания дорожной инфраструктуры в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.
Как передает "Report", также были показаны недавно поступившие в автопарк Агентства машины, оснащенные специальным оборудованием для качественной реконструкции построенных автодорог.
Было отмечено, что машинный парк Агентства пополнился в этом году 360 единицами новых машин и техники производства Турции, России, Японии, Китая, Чехии, Германии, Швеции и местных компаний.