Госагентство завершило капремонт части автодороги до границы с Ираном

14:06

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт участка автодороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном с 217-го по 243-й километр.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, участок дороги протяженностью 26 км усовершенствован в соответствии с 3-й технической категорией, ширина дороги увеличена до 12 м.

В рамках проекта выполнены земляные работы, укладка нового асфальтобетонного покрытия, строительство необходимой инфраструктуры.

Кроме этого, проведен капитальный ремонт на мостах через реки Пенсерчай, Эрдживанчай и Астарачай, создана прочая инфраструктура.

По данным ведомства, завершение реконструкции данного участка дороги обеспечит безопасное передвижение граждан, а также облегчит грузовые и пассажирские перевозки.