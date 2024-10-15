О нас

Госагентство завершило капремонт части автодороги до границы с Ираном

Госагентство завершило капремонт части автодороги до границы с Ираном 14:06
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 14:32
Госагентство завершило капремонт части автодороги до границы с Ираном

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило капитальный ремонт участка автодороги Алят-Астара-государственная граница с Ираном с 217-го по 243-й километр.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, участок дороги протяженностью 26 км усовершенствован в соответствии с 3-й технической категорией, ширина дороги увеличена до 12 м.

В рамках проекта выполнены земляные работы, укладка нового асфальтобетонного покрытия, строительство необходимой инфраструктуры.

Кроме этого, проведен капитальный ремонт на мостах через реки Пенсерчай, Эрдживанчай и Астарачай, создана прочая инфраструктура.

По данным ведомства, завершение реконструкции данного участка дороги обеспечит безопасное передвижение граждан, а также облегчит грузовые и пассажирские перевозки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоƏlət–Astara–İran magistral avtomobil yolunun 26 km-lik hissəsi yenidən qurulub

Экслюзивные новости

Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
Политолог: Западные страны усугубляют климатические проблемы, проводя лицемерную политику
14 октября 2024 г. 10:39
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi