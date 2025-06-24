Госагентство: Выполнено 90% работ на дороге Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией - ВИДЕО

Госагентство: Уже выполнено 90% работ на дороге Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией

На участке магистральной дороге Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией, проходящей через Евлах, строится подземный пешеходный переход, тротуары, а также подъездные дороги, обеспечивающие выезд автомобилей на магистраль.

Как сообщает корреспондент Report из Евлаха, об этом сказал журналистам инженер Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Махир Бабаев в рамках медиатура.

Он отметил, что общая длина пешеходного перехода составит 48 м, протяженность подъездных дорог - 3,2 км.

"Железобетонные работы одной части пешеходного перехода близятся к завершению. 90% работ, связанных с подъездными дорогами, выполнено, ведутся заключительные работы", - подчеркнул М.Бабаев.

Автомобильная дорога Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией является составной частью международного транспортного коридора, проходящего через Азербайджан. 23 июня президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на участке магистральной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией, проходящем через Евлах.