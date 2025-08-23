Госагентство временно ограничит движение транспорта в части Насиминского района

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана вводит временные ограничения на движение транспорта на участке улицы Алы Мустафаева в Насиминском районе.

Как сообщили Report в Госагентстве, ограничения будут введены завтра, 24 августа с 07:00 до 22:00 на участке от пересечения с улицей Джейхуна Салимова в направлении тоннеля Хутор.

Причиной послужат ремонтные работы на данном участке.

В тот же период времени частично будет ограничено движение на проспекте Зии Буньядова - от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении круга 20 января.