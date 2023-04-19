О нас

Госагентство: Восстановление внутригородских дорог в Лачыне завершится в ближайшее время

Госагентство: Восстановление внутригородских дорог в Лачыне завершится в ближайшее время Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана планирует в ближайшее время завершить восстановление внутригородских дорог в Лачыне.
Инфраструктура
19 апреля 2023 г. 11:09
Госагентство: Восстановление внутригородских дорог в Лачыне завершится в ближайшее время

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана планирует в ближайшее время завершить восстановление внутригородских дорог в Лачыне.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, в рамках проекта производится демонтаж старого покрытия, строится новое дорожное полотно. На готовые участки укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Продолжаются земляные и буровзрывные работы в связи со строительством Лачынского международного аэропорта. Буровые работы в строящемся международном аэропорту составляют 26,512 млн кубометров, а засыпные - 1,956 млн кубометров. Максимальная средняя глубина бурения составляет 73 метра, а средняя высота залива - 14 метров.

Лачынский аэропорт на территории села Горчу станет самым высокогорным аэропортом на территории Азербайджана. Расстояние от Лачынского международного аэропорта до города Лачын составит 38,1 километра, до города Шуша - 75 километров, а до города Кяльбаджар - 59,2 километра.

Строительство Лачынского международного аэропорта придаст импульс социально-экономическому развитию региона в целом и будет способствовать росту туристического потенциала.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
19 апреля 2023 г. 11:18
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
Ильхам Алиев: Армения должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан
18 апреля 2023 г. 18:49
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
Два варианта выбора сепаратистам от Президента Ильхама Алиева: Либо будут жить под флагом Азербайджана, либо…
18 апреля 2023 г. 18:28
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
Президент Азербайджана: Мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории
18 апреля 2023 г. 18:11
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
Президент: Армяне в Карабахе должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства
18 апреля 2023 г. 18:10
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
Обнародована площадь загрязненной минами территории Азербайджана
18 апреля 2023 г. 17:26
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения
18 апреля 2023 г. 17:25
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
Объявлены дни школьных каникул в связи с праздником Рамазан
18 апреля 2023 г. 16:01
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
18 апреля 2023 г. 13:36
Азербайджанским студентам, обучающимся в Турции, разрешен въезд на родину по сухопутной границе
Азербайджанским студентам, обучающимся в Турции, разрешен въезд на родину по сухопутной границе
18 апреля 2023 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi