Госагентство: Восстановление внутригородских дорог в Лачыне завершится в ближайшее время

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана планирует в ближайшее время завершить восстановление внутригородских дорог в Лачыне.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана планирует в ближайшее время завершить восстановление внутригородских дорог в Лачыне.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, в рамках проекта производится демонтаж старого покрытия, строится новое дорожное полотно. На готовые участки укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Продолжаются земляные и буровзрывные работы в связи со строительством Лачынского международного аэропорта. Буровые работы в строящемся международном аэропорту составляют 26,512 млн кубометров, а засыпные - 1,956 млн кубометров. Максимальная средняя глубина бурения составляет 73 метра, а средняя высота залива - 14 метров.

Лачынский аэропорт на территории села Горчу станет самым высокогорным аэропортом на территории Азербайджана. Расстояние от Лачынского международного аэропорта до города Лачын составит 38,1 километра, до города Шуша - 75 километров, а до города Кяльбаджар - 59,2 километра.

Строительство Лачынского международного аэропорта придаст импульс социально-экономическому развитию региона в целом и будет способствовать росту туристического потенциала.