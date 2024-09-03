Госагентство: Восстановление дорог в Восточном Зангезуре продолжается ускоренными темпами

Восстановление дорожной инфраструктуры в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана продолжается ускоренными темпами.

Восстановление дорожной инфраструктуры в Восточно-Зангезурском экономическом районе Азербайджана продолжается ускоренными темпами.

Как сообщает западное бюро Report, об этом заявил инженер Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Эйюб Гусейнов.

Он сказал, что одним из ключевых проектов является строительство автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 км.

"Проектом предусмотрено строительство пяти тоннелей длиной 26 км. Самый большой тоннель в регионе протяженностью 23,7 км будет проходить под горным хребтом Муровдаг", - сказал Э.Гусейнов.