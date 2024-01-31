О нас

Госагентство: В Азербайджане за последние 20 лет построено и реконструировано около 21 тыс. км дорог

Госагентство: В Азербайджане за последние 20 лет построено и реконструировано около 21 тыс. км дорог В 2003-2023 годах в Азербайджане были построены, отремонтированы и реконструированы дороги протяженностью 20 703,6 км.
Инфраструктура
31 января 2024 г. 16:55
Госагентство: В Азербайджане за последние 20 лет построено и реконструировано около 21 тыс. км дорог

В 2003-2023 годах в Азербайджане были построены, отремонтированы и реконструированы дороги протяженностью 20 703,6 км.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, об этом сказал председатель правления Агентства Салех Мамедов.

По его словам, 6 782,6 км построенных, отремонтированных и реконструированных дорог республиканского значения, 11 418,7 км - местного значения, 2 454,4 км - это бакинские городские дороги, 47,9 км - сумгайытские городские дороги.

"В прошлом году в стране было построено, реконструировано и отремонтировано 881,7 км автодорог, проспектов и улиц", - добавил Мамедов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son 20 ildə 21 min km-ə yaxın yeni yol tikilib, yenidən qurulub və təmir edilib

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ
Азербайджанская делегация приостановила сотрудничество с ПАСЕ
24 января 2024 г. 18:18
В районах ожидается сильный ветер, снег 
В районах ожидается сильный ветер, снег 
26 января 2024 г. 16:54
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi