Госагентство: В Азербайджане за последние 20 лет построено и реконструировано около 21 тыс. км дорог

В 2003-2023 годах в Азербайджане были построены, отремонтированы и реконструированы дороги протяженностью 20 703,6 км.

В 2003-2023 годах в Азербайджане были построены, отремонтированы и реконструированы дороги протяженностью 20 703,6 км.

Как сообщили Report в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, об этом сказал председатель правления Агентства Салех Мамедов.

По его словам, 6 782,6 км построенных, отремонтированных и реконструированных дорог республиканского значения, 11 418,7 км - местного значения, 2 454,4 км - это бакинские городские дороги, 47,9 км - сумгайытские городские дороги.

"В прошлом году в стране было построено, реконструировано и отремонтировано 881,7 км автодорог, проспектов и улиц", - добавил Мамедов.