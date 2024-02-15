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Госагентство: Строительство автодороги Кяльбаджар-Лачын продолжается

Госагентство: Строительство автодороги Кяльбаджар-Лачын продолжается В Восточно-Зангезурском экономическом районе продолжается строительство автодороги Кяльбаджар-Лачын, общая протяженность которой составит 75,8 км.
Инфраструктура
15 февраля 2024 г. 12:19
Госагентство: Строительство автодороги Кяльбаджар-Лачын продолжается

В Восточно-Зангезурском экономическом районе продолжается строительство автодороги Кяльбаджар-Лачын, общая протяженность которой составит 75,8 км.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

На ряде участков автодороги проводятся земляные работы. Строительные работы ведутся в 10 из 17 автомобильных тоннелей, которые планируется построить на данной дороге в рамках проекта.

"На извилистых дорогах возникают зоны скольжения, в частности при снегопаде или в морозную погоду. В этой связи в целях безопасности было принято решение о прокладке тоннелей на этих участках. Ширина проезжей части в тоннелях составит 11,6 метра, а их общая протяженность - 13,3 км" - заявили в агентстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun inşası davam etdirilir

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