Госагентство: Строительство автодороги Кяльбаджар-Лачын продолжается

В Восточно-Зангезурском экономическом районе продолжается строительство автодороги Кяльбаджар-Лачын, общая протяженность которой составит 75,8 км.

В Восточно-Зангезурском экономическом районе продолжается строительство автодороги Кяльбаджар-Лачын, общая протяженность которой составит 75,8 км.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

На ряде участков автодороги проводятся земляные работы. Строительные работы ведутся в 10 из 17 автомобильных тоннелей, которые планируется построить на данной дороге в рамках проекта.

"На извилистых дорогах возникают зоны скольжения, в частности при снегопаде или в морозную погоду. В этой связи в целях безопасности было принято решение о прокладке тоннелей на этих участках. Ширина проезжей части в тоннелях составит 11,6 метра, а их общая протяженность - 13,3 км" - заявили в агентстве.