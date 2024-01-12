Госагентство сделало штормовое предупреждение судам, плавающим в Каспийском море

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Министерства цифрового развития и транспорта сделал штормовое предупреждение судам, плавающим в территориальных водах Азербайджана.

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Министерства цифрового развития и транспорта сделал штормовое предупреждение судам, плавающим в территориальных водах Азербайджана.

Как передает Report, в Агентстве сообщили о прогнозируемом сильном северо-западном ветре в акватории Каспийского моря с утра 13-го до утра 14-го января.

"В открытом море скорость ветра может достигать 32 м/с. Высота волн в море будет достигать 3-4 метров, а при усилении ветра - 6,5 метров", - говорится в сообщении.