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Госагентство сделало штормовое предупреждение судам, плавающим в Каспийском море

Госагентство сделало штормовое предупреждение судам, плавающим в Каспийском море Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Министерства цифрового развития и транспорта сделал штормовое предупреждение судам, плавающим в территориальных водах Азербайджана.
Инфраструктура
12 января 2024 г. 20:05
Госагентство сделало штормовое предупреждение судам, плавающим в Каспийском море

Центр управления движением судов Государственного морского и портового агентства Министерства цифрового развития и транспорта сделал штормовое предупреждение судам, плавающим в территориальных водах Азербайджана.

Как передает Report, в Агентстве сообщили о прогнозируемом сильном северо-западном ветре в акватории Каспийского моря с утра 13-го до утра 14-го января.

"В открытом море скорость ветра может достигать 32 м/с. Высота волн в море будет достигать 3-4 метров, а при усилении ветра - 6,5 метров", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке State agency issues storm warning to ships sailing in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fırtınalı hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

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