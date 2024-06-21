О нас

Госагентство: Поваленные деревья убраны с дорог, движение транспорта восстановлено

Госагентство: Поваленные деревья убраны с дорог, движение транспорта восстановлено Поваленные в результате сильного ветра деревья в ряде регионов Азербайджана убраны с автомобильных дорог, движение транспорта восстановлено.
Инфраструктура
21 июня 2024 г. 14:07
Госагентство: Поваленные деревья убраны с дорог, движение транспорта восстановлено

Поваленные в результате сильного ветра деревья в ряде регионов Азербайджана убраны с автомобильных дорог, движение транспорта восстановлено.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В ведомстве сообщили о возникших препятствиях для движения транспортных средств в результате поваленных ветром деревьев на автодорогах в Газахском, Агстафинском, Товузском, Шемкирском, Гёйгёльском, Самухском и Геранбойском районах.

"Сильный ветер повредил также дорожные знаки и информационные щиты. Принятыми мерами удалось обеспечить бесперебойное и безопасное движение на дорогах", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AAYDA: Regionlarda güclü külək nəticəsində avtomobil yollarında yaranmış problem aradan qaldırılıb

Другие новости из категории

Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
Генсек ТМТМ: Вклад Азербайджана в проект демонстрирует стремление улучшить международную логистику
21 июня 2024 г. 14:33
МИД РФ: Коридор Север-Юг является флагманским проектом для всего региона
МИД РФ: Коридор Север-Юг является флагманским проектом для всего региона
21 июня 2024 г. 12:00
В Азербайджане более 6 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси 
В Азербайджане более 6 тыс. водителей получили разрешение на деятельность такси 
21 июня 2024 г. 11:57
Хикмет Гаджиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг
Хикмет Гаджиев: Азербайджан играет важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг
21 июня 2024 г. 11:09
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
21 июня 2024 г. 08:33
AYNA: В праздничные дни перевезено более 47 тыс. пассажиров
AYNA: В праздничные дни перевезено более 47 тыс. пассажиров
20 июня 2024 г. 17:14
АЖД: В праздничные дни перевезено более 53 тыс. пассажиров
АЖД: В праздничные дни перевезено более 53 тыс. пассажиров
20 июня 2024 г. 15:40
Сенат Казахстана утвердил соглашения с Китаем по развитию Среднего коридора
Сенат Казахстана утвердил соглашения с Китаем по развитию Среднего коридора
20 июня 2024 г. 13:13
Работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд завершены на 56%
Работы по строительству железной дороги Горадиз-Агбенд завершены на 56%
20 июня 2024 г. 12:14
Продолжается строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачын
ФотоПродолжается строительство автодороги Ханкенди-Шуша-Лачын
20 июня 2024 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi