Госагентство: Поваленные деревья убраны с дорог, движение транспорта восстановлено

Поваленные в результате сильного ветра деревья в ряде регионов Азербайджана убраны с автомобильных дорог, движение транспорта восстановлено.

Поваленные в результате сильного ветра деревья в ряде регионов Азербайджана убраны с автомобильных дорог, движение транспорта восстановлено.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В ведомстве сообщили о возникших препятствиях для движения транспортных средств в результате поваленных ветром деревьев на автодорогах в Газахском, Агстафинском, Товузском, Шемкирском, Гёйгёльском, Самухском и Геранбойском районах.

"Сильный ветер повредил также дорожные знаки и информационные щиты. Принятыми мерами удалось обеспечить бесперебойное и безопасное движение на дорогах", - говорится в сообщении.