Госагентство по жилищному строительству приступает к строительству шести домов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ ООО MİDA при Госагентстве по жилищному строительству объявило открытый тендер на строительство жилого комплекса около Внешней кольцевой дороги (северный берег Ганлы гёль). Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную прессу.

По информации, тендер проводится по 4 лотам. Из них 3 предусматривают строительство 6 многоквартирных домов (вместе с нежилой площадью) по 2 в каждом лоте, четвертый лот - системы электроснабжения.

Взнос за участие в первых трех лотах составляет 500 манатов, в последнем лоте – 300 манатов. Претенденты должны предъявить необходимые документы до 3 февраля, а тендерное предложение – до 13 февраля в офис MİDA (г. Баку, пр. Ататюрка, 57C).

Предложения будут рассматриваться 14 февраля.