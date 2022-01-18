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Создан сайт по организации поездок в Карабах

Создан сайт по организации поездок в Карабах Госагентство по туризму создало сайт, посвященный регулярным поездкам на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Инфраструктура
18 января 2022 г. 11:13
Создан сайт по организации поездок в Карабах
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Создан вебсайт, где можно найти информацию по регулярным поездкам на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, интернет-ресурс yolumuzqarabaga.az заработает с сегодняшнего дня.

C 24 января ожидается открытие первых регулярных автобусных маршрутов в Шушу и Агдам. Заработают маршрутные линии Баку - Шуша - Баку, Ахмедбейли - Шуша - Ахмедбейли, Баку - Агдам - Баку и Барда - Агдам - Барда. Для обеспечения систематичности, очередности в перевозке пассажиров, строгого соблюдения квот, формирования соответствующей базы данных продажа билетов будет организована онлайн.

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Версия на английском языке Azerbaijan creates website for tours to Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağa səfərlərlə bağlı sayt yaradılıb

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