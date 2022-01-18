Создан сайт по организации поездок в Карабах

Госагентство по туризму создало сайт, посвященный регулярным поездкам на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Создан вебсайт, где можно найти информацию по регулярным поездкам на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, интернет-ресурс yolumuzqarabaga.az заработает с сегодняшнего дня.

C 24 января ожидается открытие первых регулярных автобусных маршрутов в Шушу и Агдам. Заработают маршрутные линии Баку - Шуша - Баку, Ахмедбейли - Шуша - Ахмедбейли, Баку - Агдам - Баку и Барда - Агдам - Барда. Для обеспечения систематичности, очередности в перевозке пассажиров, строгого соблюдения квот, формирования соответствующей базы данных продажа билетов будет организована онлайн.