Создан сайт по организации поездок в Карабах

Создан вебсайт, где можно найти информацию по регулярным поездкам на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает Report, интернет-ресурс
C 24 января ожидается открытие первых регулярных автобусных маршрутов в Шушу и Агдам. Заработают маршрутные линии Баку - Шуша - Баку, Ахмедбейли - Шуша - Ахмедбейли, Баку - Агдам - Баку и Барда - Агдам - Барда. Для обеспечения систематичности, очередности в перевозке пассажиров, строгого соблюдения квот, формирования соответствующей базы данных продажа билетов будет организована онлайн.