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Госагентство по туризму представило предложения Азербайджанскому инвестхолдингу

Госагентство по туризму представило предложения Азербайджанскому инвестхолдингу Государственное агентство по туризму обратилось в Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ), которому передано управление ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) по вопросу стоимости авиабилетов.
Инфраструктура
10 августа 2021 г. 16:21
Госагентство по туризму представило предложения Азербайджанскому инвестхолдингу

Государственное агентство по туризму обратилось в Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ), которому передано управление ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) по вопросу стоимости авиабилетов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель агентства Фуад Нагиев.

"Поток туристов в Азербайджан зависит не только от визового режима, но и цен на авиабилеты. Учитывая это, мы сотрудничаем с АИХ, вносим свои предложения. Я думаю, что для формирования низких цен должна быть конкуренция. К примеру, в настоящее время AZAL запустил полеты в столицу Израиля Тель-Авив. Если какая-то авиакомпания откроет рейс в Баку, то конкуренция будет сформирована. Надеемся, в ближайшее время эти вопросы найдут решение.

Обсуждается привлечение на рынок страны низкобюджетных авиакомпаний. Но никакая компания не организует полеты просто так. Если авиакомпания поднимает самолет, она должна получить в какой-то форме субсидию к концу года. То есть, если полет стоит 50-100 долларов, мы должны подумать и о выплате за него субсидии”, - отметил он.

“Мы также сопоставили цены на отели и пришли к выводу, что стоимость проживания в отелях Азербайджана не такая уж высокая”, - добавил Ф.Нагиев.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə təkliflər verib

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