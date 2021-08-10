Госагентство по туризму представило предложения Азербайджанскому инвестхолдингу

Государственное агентство по туризму обратилось в Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ), которому передано управление ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) по вопросу стоимости авиабилетов.

Государственное агентство по туризму обратилось в Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ), которому передано управление ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) по вопросу стоимости авиабилетов.

Как передает Report, об этом сообщил председатель агентства Фуад Нагиев.

"Поток туристов в Азербайджан зависит не только от визового режима, но и цен на авиабилеты. Учитывая это, мы сотрудничаем с АИХ, вносим свои предложения. Я думаю, что для формирования низких цен должна быть конкуренция. К примеру, в настоящее время AZAL запустил полеты в столицу Израиля Тель-Авив. Если какая-то авиакомпания откроет рейс в Баку, то конкуренция будет сформирована. Надеемся, в ближайшее время эти вопросы найдут решение.

Обсуждается привлечение на рынок страны низкобюджетных авиакомпаний. Но никакая компания не организует полеты просто так. Если авиакомпания поднимает самолет, она должна получить в какой-то форме субсидию к концу года. То есть, если полет стоит 50-100 долларов, мы должны подумать и о выплате за него субсидии”, - отметил он.

“Мы также сопоставили цены на отели и пришли к выводу, что стоимость проживания в отелях Азербайджана не такая уж высокая”, - добавил Ф.Нагиев.