Госагентство опубликовало тарифную сетку для пользователей платной дороги

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана опубликовало тарифную сетку и информацию о пунктах взимания платы за проезд по автомобильной дороге Баку–Губа–государственная граница с Россией.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана опубликовало тарифную сетку и информацию о пунктах взимания платы за проезд по автомобильной дороге Баку–Губа–государственная граница с Россией.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство, размер оплаты за проезд по новой дороге варьируется в зависимости от преодоленного расстояния.

Водитель, приобретя карту для проезда в пунктах взимания платы, прикладывает ее к лобовому стеклу автомобиля, после чего получает право пользования платной дорогой. Безостановочная полоса позволяет водителям проезжать через пункты взимания платы за проезд, не снижая скорости и не останавливаясь. Для этого водителю необходимо иметь только заранее приобретенную специальную чип-карту и достаточный баланс на платежной карте.