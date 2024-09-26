Госагентство: Национальная водная стратегия находится на утверждении Кабмина

В Азербайджане подготовлена ​​Национальная водная стратегия, которая находится на утверждении Кабинета министров.

В Азербайджане подготовлена ​​Национальная водная стратегия, которая находится на утверждении Кабинета министров.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором науки и инноваций Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Алиага Азизов на панельных дискуссиях в рамках Каспийского водного инновационного форума.

По его словам, в качестве первого шага следует рассмотреть вопрос науки и инноваций в этой области.

"Необходимы исследования с участием общественности, студентов и предприятий. У нас недостаточно местных экспертов в данной сфере, поэтому необходима дополнительная поддержка. Мы пытаемся привлечь нидерландских специалистов", - сказал Азизов.