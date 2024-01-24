Госагентство: На дороге Баку-Шамахы-Евлах затруднений в движении транспорта нет

На дороге Баку-Шамахы-Евлах затруднений в движении транспорта нет.

На дороге Баку-Шамахы-Евлах затруднений в движении транспорта нет.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство продолжает работы по обеспечению бесперебойного и безопасного передвижения автомобилей по дороге Баку-Шамахы-Евлах: "Осуществлены работы по очистке дороги от снега, обледеневшие участки трассы посыпаны песчано-соляной смесью. В настоящее время проблем в передвижения транспортных средств по автомобильной дороге нет".

Госагентство рекомендует водителям соблюдать осторожность на дорогах и использовать транспортные средства, оборудованные в соответствии с зимним сезоном.