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Госагентство: На дороге Баку-Шамахы-Евлах затруднений в движении транспорта нет

Госагентство: На дороге Баку-Шамахы-Евлах затруднений в движении транспорта нет На дороге Баку-Шамахы-Евлах затруднений в движении транспорта нет.
Инфраструктура
24 января 2024 г. 12:28
Госагентство: На дороге Баку-Шамахы-Евлах затруднений в движении транспорта нет

На дороге Баку-Шамахы-Евлах затруднений в движении транспорта нет.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.

Агентство продолжает работы по обеспечению бесперебойного и безопасного передвижения автомобилей по дороге Баку-Шамахы-Евлах: "Осуществлены работы по очистке дороги от снега, обледеневшие участки трассы посыпаны песчано-соляной смесью. В настоящее время проблем в передвижения транспортных средств по автомобильной дороге нет".

Госагентство рекомендует водителям соблюдать осторожность на дорогах и использовать транспортные средства, оборудованные в соответствии с зимним сезоном.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA: “Bakı-Şamaxı-Yevlax yolunda nəqliyyatın hərəkətində çətinlik yoxdur”

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