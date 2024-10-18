Госагентство: Мобильное приложение BakıKart будет восстановлено, средства не списаны

После восстановления мобильного приложения BakıKart пассажиры смогут использовать средства, оставшиеся на их счетах.

Как сообщает Report, об этом говорилось на общественных слушаниях в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Также было отмечено, что в настоящее время у граждан есть возможности для пополнения баланса в терминалах BakıKart на станциях Бакинского метрополитена, а также через платежные терминалы MilliÖn.

"Граждане могут также использовать альтернативы картам BakıKart, в числе которых создание QR-кодов в приложениях BirBank и M10 для оплаты в общественном транспорте", - говорилось на слушаниях.