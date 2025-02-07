Госагентство: Дороги очищены от снега и льда

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана минувшей ночью и этим утром провело работы по очистке дорог от снега и льда.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, спецтехника заблаговременно была направлена на участки, где наиболее вероятны снежные заносы и обледенение. Особое внимание уделено трассам в Ярдымлы, Лерике, Гусаре, Губе, Шамахы и других районах.

"Благодаря предпринятым мерам движение на проблемных участках осуществляется в безопасном и непрерывном режиме. Работы продолжаются", - заявили в агентстве.

Водителей призвали строго соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия и использовать зимние шины.