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Госагентство: Автомобилям, перевозящим груз сверх нормы, не разрешен въезд на платную дорогу

Госагентство: Автомобилям, перевозящим груз сверх нормы, не разрешен въезд на платную дорогу Грузовые автомобили, перевозящие грузы сверх нормы, не будут допущены на платную дорогу.
Инфраструктура
21 октября 2023 г. 10:47
Госагентство: Автомобилям, перевозящим груз сверх нормы, не разрешен въезд на платную дорогу

Грузовые автомобили, перевозящие грузы сверх нормы, не будут допущены на платную дорогу.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Анар Наджафли.

По его словам, с этой целью на въезде и выезде дороги установлены специальные весы: "Существуют нормы грузоперевозок, соответствующие международным требованиям. Они устанавливают норму нагрузки на каждую ось автомобиля. При проезде транспортного средства через пункт оплаты специальные сенсорные весы измеряют нагрузку на каждую ось. Если вес груза превысит установленную норму, транспортное средство не будет допущено на платную дорогу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAAYDA: “Normadan artıq yük götürən avtomobillər ödənişli yola buraxılmayacaq”

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