Госагентство автомобильных дорог запустило новый проект в связи с Карабахом

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) начало реализацию очередного проекта по установке информационных табличек с указаниями направлений и расстояний до освобожденных территорий.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) начало реализацию очередного проекта по установке информационных табличек с указаниями направлений и расстояний до освобожденных территорий.

Как передает Report со ссылкой на структуру, в настоящее время на всех дорогах, начиная с въездов в страну, установлены информационные таблички с указанием расстояния до города Шуша.

Целью является ознакомление прибывающих в Азербайджан с освобожденными от оккупации территориями.

Информационные таблички на начальном этапе установлены на магистральных автодорогах на КПП Самур на трассе Баку - Губа - госграница с Россией, КПП Красный мост на трассе Баку- Алят - Газах - госграница с Грузией и КПП Астара на трассе Алят - Астара - госграница с Ираном.

На следующем этапе информативные таблички будут установлены на КПП Агбенд на трассе Гаджигабул - Горадиз - Агбенд - Зангезурский коридор, КПП Мазымчай на трассе Евлах - Загатала - госграница с Грузией, КПП Биласувар на тарссе Алят-Астара - госграница с Ираном, КПП Ялама на трассе Гандоб - Хачмаз - Ялама - госграница с Россией, КПП Садыхлы на трассе Агстафа - Пойлу - госграница с Грузией, а также на участке Бакинского международного морского торгового порта на автодороге Баку - Алят - Газах - госграница с Грузией.