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Госагентство: Автодорога Агдам-Физули сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов

Госагентство: Автодорога Агдам-Физули сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов Автомобильная дорога Агдам-Физули строится в соответствии с первой технической категорией.
Инфраструктура
18 октября 2023 г. 16:53
Госагентство: Автодорога Агдам-Физули сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных районов

Автомобильная дорога Агдам-Физули строится в соответствии с первой технической категорией.

Как сообщает Report, об этом заявил старший специалист Главного управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Фарид Гадиров.

По его словам, являющаяся продолжением автомобильной дороги Барда-Агдам дорога Агдам-Физули проходит по территории Агдамского, Агджабединского, Физулинского районов. Протяженность четырехполосной дороги составляет 64,8 километра, ширина проезжей части – 15 метров.

"Автомобильная дорога Агдам-Физули, строительство которой было начато в октябре 2021 года и продолжается ускоренными темпами, является одним из реализуемых на территории Карабахского экономического района проектов, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел.

На дороге спроектировано пять мостов, две развязки. Завершено строительство одной развязки и двух мостов, в настоящее время идут заключительные работы. Наряду с этим, в рамках выполнения земляных работ продолжаются работы по удалению непригодного грунта, расширение дорожного полотна. В целях отвода вод вдоль дороги ведется прокладка водопропускных труб различных размеров, водных переходов, а в необходимых местах - резервных переходов, предназначенных для подземных и коммуникационных линий. Продолжается строительство спроектированных на дороге мостов, выполняются работы по укладке асфальтобетонного покрытия на участках, где завершено строительство дорожного основания.

Строительство дороги обеспечит удобный проезд от Барды до Агдама и Физули и в обратном направлении, окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие населенных пунктов, расположенных вдоль магистрали", - отметил представитель агентства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdam-Füzuli avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

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