Госагентство автодорог перешло на усиленный режим работы из-за погоды

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с ожидающимися 14-15 января на территории страны нестабильными погодными условиями.
Как передает Report, информацию об этом распространило Агентство.
С учетом прогнозируемой снежной и морозной погоды Агентство поручило подведомственным организациям перейти на усиленный режим работы для обеспечения беспрерывного и безопасного движения транспортных средств по автодорогам на горных и предгорных территориях.