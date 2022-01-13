Госагентство автодорог перешло на усиленный режим работы из-за погоды

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с ожидающимися 14-15 января на территории страны нестабильными погодными условиями.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана перешло на усиленный режим работы в связи с ожидающимися 14-15 января на территории страны нестабильными погодными условиями.

Как передает Report, информацию об этом распространило Агентство.

С учетом прогнозируемой снежной и морозной погоды Агентство поручило подведомственным организациям перейти на усиленный режим работы для обеспечения беспрерывного и безопасного движения транспортных средств по автодорогам на горных и предгорных территориях.