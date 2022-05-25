Госагентство автодорог перешло на усиленный режим работы из-за погоды

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) перешло на усиленный режим работы в связи с нестабильными и дождливыми погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) перешло на усиленный режим работы в связи с нестабильными и дождливыми погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны.

Автодороги, улицы и проспекты находятся под контролем, сообщает Report.

В целях устранения любых проблем и обеспечения безопасного движения автотранспортных средств на улицах и проспектах Баку, а также на автодорогах республики, в готовность приведена живая сила подчиненных агентству ООО, а также машины, механизмы и техника.

Граждан просят сообщать о любых проблемах на "горячую линию" агентства по телефону 012-599-79-75.