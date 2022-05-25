О нас

Госагентство автодорог перешло на усиленный режим работы из-за погоды

Госагентство автодорог перешло на усиленный режим работы из-за погоды Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) перешло на усиленный режим работы в связи с нестабильными и дождливыми погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны.
Инфраструктура
25 мая 2022 г. 10:04
Госагентство автодорог перешло на усиленный режим работы из-за погоды

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) перешло на усиленный режим работы в связи с нестабильными и дождливыми погодными условиями, наблюдаемыми на территории страны.

Автодороги, улицы и проспекты находятся под контролем, сообщает Report.

В целях устранения любых проблем и обеспечения безопасного движения автотранспортных средств на улицах и проспектах Баку, а также на автодорогах республики, в готовность приведена живая сила подчиненных агентству ООО, а также машины, механизмы и техника.

Граждан просят сообщать о любых проблемах на "горячую линию" агентства по телефону 012-599-79-75.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AAYDA hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

Самое важное

Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
24 мая 2022 г. 15:25
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
23 мая 2022 г. 22:51
Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
23 мая 2022 г. 13:43
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
23 мая 2022 г. 12:22
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
23 мая 2022 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
23 мая 2022 г. 11:20
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
22 мая 2022 г. 15:02
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
21 мая 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi