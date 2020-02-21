ГААД объявил о планах на этот год

К концу этого года планируется завершить 54-километровый участок Халдан-Шеки трассы Баку-Шамахы-Евлах.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, строительство 68-километрового шоссе Уджар-Зардаб-Агджабеди республиканского значения также планируется завершить к концу года.

"В этом году выделены средства на благоустройство 36 дорог республиканского значения и 12 дорог в районах и поселках Баку", - сказал он.