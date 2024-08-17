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Во второй половине дня водоснабжение в Баку будет полностью восстановлено

Во второй половине дня водоснабжение в Баку будет полностью восстановлено Сегодня во второй половине дня будет полностью восстановлено водоснабжение всех районов Баку, куда питьевая вода поступает по трубопроводу Огуз-Габала-Баку.
Инфраструктура
17 августа 2024 г. 12:55
Во второй половине дня водоснабжение в Баку будет полностью восстановлено

Сегодня во второй половине дня будет полностью восстановлено водоснабжение всех районов Баку, куда питьевая вода поступает по трубопроводу Огуз-Габала-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, на данный момент водоснабжение восстановлено на 80%.

В службе напомнили, что ремонтно-восстановительные работы на водопроводной линии Огуз-Габала-Баку полностью завершены, однако процесс заполнения трубопровода водой продолжается.

В соответствии с техническим регламентом, поэтапно идет процесс восстановления водоснабжения столичных районов.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakının bütün ərazilərinə su veriləcək

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