Во второй половине дня водоснабжение в Баку будет полностью восстановлено

Сегодня во второй половине дня будет полностью восстановлено водоснабжение всех районов Баку, куда питьевая вода поступает по трубопроводу Огуз-Габала-Баку.

Сегодня во второй половине дня будет полностью восстановлено водоснабжение всех районов Баку, куда питьевая вода поступает по трубопроводу Огуз-Габала-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Агентстве государственных водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, на данный момент водоснабжение восстановлено на 80%.

В службе напомнили, что ремонтно-восстановительные работы на водопроводной линии Огуз-Габала-Баку полностью завершены, однако процесс заполнения трубопровода водой продолжается.

В соответствии с техническим регламентом, поэтапно идет процесс восстановления водоснабжения столичных районов.