Госагентство автомобильных дорог завершает строительство автодороги Барда-Агдам

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает строительство автомобильной дороги Барда-Агдам.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершает строительство автомобильной дороги Барда-Агдам.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

Завершена укладка асфальтобетонного покрытия, выполнены строительные работы по искусственным сооружениям, дорожным развязкам и мостам. На 25-м и 40-м км автодороги Барда-Агдам успешно завершено строительство автомобильных мостов длиной 91,3 и 18,2 метра, на 14-м и 42-м км дороги - дорожных развязок длиной 66 и 43 метра, а также наземных пешеходных переходов, предусмотренных на 4-м, 14-м и 16-м км.

В целом по проекту выполнено 88% запланированных работ. В ближайшее время планируется завершить строительство новой дороги.