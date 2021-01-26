Города на освобожденных землях будут строиться на основе концепции smart-city

"В ходе этих встреч я вижу, какие новшества, какое позитивное развитие есть в мире, и стараюсь привлечь данные компании в Азербайджан", - заявил президент страны Ильхам Алиев

"Города и села на освобожденных территориях необходимо создавать на основе концепции “smart-city”, “smart-village”, то есть, “умный город”, “умное село”. Вы должны уже сейчас спланировать эту работу, чтобы при осуществлении градостроительства, реализации проектов там непременно применялись самые передовые в мире технологии. Вслед за этим, а может и параллельно, аналогичные проекты должны быть реализованы и в других наших городах и селах, потому что если сегодня мы не сделаем этого, то завтра будем отставать. Мы не можем отставать. Как вам известно, во время участия в Давосском всемирном экономическом форуме у меня бывают встречи с десятками компаний, подавляющее большинство из них – технологические компании. В ходе этих встреч я вижу, какие новшества, какое позитивное развитие есть в мире, и стараюсь привлечь данные компании в Азербайджан. Поэтому необходимо разработать и применять концепцию “умный город”, “умное село”.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий.

"Подготовка кадров занимает особое место. Считаю, что в настоящее время в этой области появился достаточно профессиональный кадровый потенциал. Мы осуществили крупные программы для обучения нашей молодежи в ведущих зарубежных высших учебных заведениях, это продолжается и сегодня. Рад, что подавляющее большинство нашей молодежи, получившей образование за рубежом, вернулось в страну, это усиливает наш кадровый потенциал. Считаю, что ваше министерство в этой сфере - в области образования - должно находиться в тесном контакте с соответствующими вузами. Подготовка кадров должна согласовываться с экономическим и технологическим развитием нашей страны. Только в этом случае мы можем добиться желаемого", - сказал президент.