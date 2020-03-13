Goldman Sachs: Авиаперевозки в мире могут сократиться в 2020 году на 7%

В 2020 году из-за коронавируса глобальные авиаперевозки могут сократиться на 7%, прогнозируют эксперты Goldman Sachs.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По подсчетам аналитика банка Ноа Попонака, в феврале-мае падение может составить от 15% до 45%.

В 2021 году Goldman Sachs ожидает роста авиаперевозок на 15%.

Прогноз банка основывается на данных о предыдущих шоках спроса, включая вспышку атипичной пневмонии (SARS), теракты 11 сентября 2001 года и финансовый кризис, а также на данных об отмене рейсов авиакомпаний. По словам Попонака, в нынешней ситуации будут наблюдаться "более резкие пиковые темпы падения", чем во время предыдущих шоков.

Авиакомпании по всему миру объявляют о планах сокращения количества рейсов из-за продолжающегося распространения заболевания. Некоторые авиаперевозчики отозвали или ухудшили свои финансовые прогнозы на текущий год.

Акции американских авиакомпаний подешевели на 30% с 19 февраля, когда индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов. S&P 500 за этот период снизился на 17%.

Снижение перевозок повлияет и на авиастроительную отрасль. Ноа Попонак ожидает, что Boeing вернется к производству 52 самолетов 737 MAX в месяц ко второй половине 2022 года, но не сможет увеличить производство до 57 единиц.

Помимо этого, в Goldman Sachs считают, что Boeing придется сократить выпуск самолетов серии 787 до 8 в месяц в 2022 году. Концерн сможет увеличить производство до 10 самолетов в месяц в 2025 году.

Попонак также отметил, что производство бизнес-джетов может сократиться на 8% в текущем году и на 5% в 2021 году. Он прогнозирует его восстановление в 2022 году.