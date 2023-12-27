Годовой пассажиропоток АЖД достиг исторического рекорда в 7 млн человек

Пассажиропоток на рейсах ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) достиг исторического рекорда в годовом исчислении – 7 млн пассажиров.

Пассажиропоток на рейсах ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) по итогам года достиг исторического рекорда – 7 млн пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Целевой план АЖД на 2023 год составлял 6 млн пассажиров. Этот показатель также более чем в 2 раза превышает общую статистику внутренних и международных пассажирских перевозок до пандемии. Пассажиропоток на внутренних рейсах АЖД составил 2,8 млн в 2021 году, и 5,2 млн в 2022 году.

Представители департамента пассажирских перевозок АЖД поздравили 7-миллионного пассажира Севиль Алимарданову и вручили ей два билета первого класса туда-обратно по внутренним направлениям, а также памятные подарки.

Отметим, что в настоящее время по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в будние дни благополучно и надежно перевозится около 31 тыс. пассажиров.