Го Минь: Китай заинтересован в развитии транспортного сотрудничества с Азербайджаном

Азербайджан является одной из первых стран, которые откликнулись и приняли активное участие в строительстве "Один пояс, один путь".

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

"Китайская сторона поддерживает отечественные предприятия для развития сотрудничества международного транспорта и логистики с Азербайджаном, продвижения строительства азиатско-европейских транспортных коридоров и готова в полной мере воспользоваться лидирующей ролью порта Баку, крупнейшего порта на побережье Каспийского моря, для дальнейшего расширения транспортных маршрутов из Китая через Центральную Азию, Каспийское море и Кавказ на Ближний Восток, в Западную Азию, Северную Африку и Европу", - сказала она.

Посол также подчеркнула, что инициатива "Один пояс - один путь", выдвинутая председателем Си Цзиньпином, хорошо совместима со стратегией "Возрождение древнего шелкового пути", предложенной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Азербайджан является одной из первых стран, которые откликнулись и приняли активное участие в реализации проекта "Один пояс, один путь", - напомнила посол.