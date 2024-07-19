Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме

Глобальный сбой повлиял на действующие в крупнейшем порту Европы компании.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе порта.
"Сейчас изучается, какое влияние оказал сбой на компании в порту Роттердама. В порту оперируют 3 тыс. компаний. На некоторые компании сбой уже повлиял, но пока мы не можем сказать, как именно и насколько велико это влияние", - сообщили в пресс-службе.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Компания Microsoft сообщила о работе по устранению последствий массового сбоя, который затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи по всему миру.