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Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме

Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме Глобальный сбой повлиял на действующие в крупнейшем порту Европы компании.
Инфраструктура
19 июля 2024 г. 13:26
Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме

Глобальный сбой повлиял на действующие в крупнейшем порту Европы компании.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе порта.

"Сейчас изучается, какое влияние оказал сбой на компании в порту Роттердама. В порту оперируют 3 тыс. компаний. На некоторые компании сбой уже повлиял, но пока мы не можем сказать, как именно и насколько велико это влияние", - сообщили в пресс-службе.

Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Компания Microsoft сообщила о работе по устранению последствий массового сбоя, который затронул работу аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи по всему миру.

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