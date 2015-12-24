​Главы Государственной погранслужбы и Государственного таможенного комитета ознакомились с нынешней ситуацией в новом Бакинском порту

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев ознакомились с нынешней ситуацией в комплексе Бакинского международного морского торгового порта.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГТК.

По информации, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов подробно проинформировал глав структур о деятельности порта. Затем главы пограничной и таможенной служб провели беседу с водителями грузовых автомобилей, ожидающих очередь на погрузку в направлении портов Казахстана и Туркменистана, поинтересовались беспокоящими их вопросами.

Э.Гулиев и А.Алиев отметили, что все вопросы будут рассмотрены и в скором времени предприняты необходимые меры.

Затем главы соответствующих структур поинтересовались состоянием таможенного и пограничного контроля на пропускных пунктах порта и дали конкретные поручения по более рациональной организации работы.