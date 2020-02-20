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Глава УМГ: SOCAR безвозмездно снабжает газом 72 мечети в Грузии

Глава УМГ: SOCAR безвозмездно снабжает газом 72 мечети в Грузии

"Самую большую поддержку мусульманской общине Грузии оказывает Азербайджан".

Об этом грузинское бюро Report сказал председатель Управления мусульман Грузии шейх Гаджи Рамин Игидов.

По его словам, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Грузии SOCAR Georgia Gas безвозмездно снабжает газом 72 мечети в стране: "Места поклонения, особенно зимой, очень нуждаются в этом. С 2015 года мы обращаемся в компанию SOCAR Georgia Gas в связи с выделением лимита на обеспечение газом мечетей. Все наши обращения учитываются, и в Грузии с каждым годом растет количество мест поклонения, которые безвозмездно снабжаются газом".

Председатель УМГ сказал, что копания выделила мечетям лимит в размере 110 тыс. лари в год: "На каждое место поклонения в среднем приходится 1 600-1 700 лари в год. Эта сумма справедливо делится между мечетями. То есть мечетям в городах и районах дается лимит больше, чем в сельских местах поклонения".

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