Глава "Укрзализныця" вошел в состав правления Транскаспийского международного транспортного маршрута

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Общее собрание руководителей-участников Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в Баку утвердило и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова в качестве члена правления объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут", передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

За это решение единогласно проголосовали все девять членов правления ассоциации, присутствующих на собрании.

Е.Кравцов утвержден членом правления ассоциации ТМТМ на основании договора о вступлении "Укрзализныци" в постоянные члены объединения, подписанного 2 апреля 2018 года.

ТМТМ направлен на реализацию инициативы "Экономический пояс Шелкового пути" в направлении Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Украина-Европа с использованием паромных переправ через порты Черного и Каспийского морей.