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Глава Туркменистана предложил использовать инфраструктуру на Каспии в интересах стран СНГ

Глава Туркменистана предложил использовать инфраструктуру на Каспии в интересах стран СНГ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря.
Инфраструктура
15 октября 2022 г. 08:25
Глава Туркменистана предложил использовать инфраструктуру на Каспии в интересах стран СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам выступления лидера на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшего 14 октября в Астане (Казахстан).

Как пишет издание, Туркменистан видит большие возможности сотрудничества в Каспийском регионе, формирования здесь современной системы комбинированной логистики с участием государств, не имеющих прямого выхода к Мировому океану. Большинство стран СНГ относится именно к этой категории, сказал президент страны, предложив рассмотреть в этой связи перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря, в том числе мощностей Международного морского порта Туркменбаши, а также торгового флота Туркменистана.

С. Бердымухамедов считает, что каспийское направление должно занять надлежащее место в перспективных планах СНГ, рассматриваться как зона приоритетного экономического партнерства.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti Xəzərdəki infrastrukturdan MDB ölkələrinin maraqları üçün istifadə etməyi təklif edib

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