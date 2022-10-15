Глава Туркменистана предложил использовать инфраструктуру на Каспии в интересах стран СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря.

Как передает Report , об этом сообщила газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам выступления лидера на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшего 14 октября в Астане (Казахстан).

Как пишет издание, Туркменистан видит большие возможности сотрудничества в Каспийском регионе, формирования здесь современной системы комбинированной логистики с участием государств, не имеющих прямого выхода к Мировому океану. Большинство стран СНГ относится именно к этой категории, сказал президент страны, предложив рассмотреть в этой связи перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря, в том числе мощностей Международного морского порта Туркменбаши, а также торгового флота Туркменистана.

С. Бердымухамедов считает, что каспийское направление должно занять надлежащее место в перспективных планах СНГ, рассматриваться как зона приоритетного экономического партнерства.