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    Глава торговой палаты Исламабада: Авиарейсы Баку-Исламабад позволят продвигать торговлю с Азербайджаном

    Главный менеджер Turkish Airlines Юнус Мерт: Проводятся все подготовительные работы для начала авиарейса

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Выполнение авиарейсов Баку-Исламабад позволит продвигать торговлю и экспорт Пакистана с Азербайджаном и странами Средней Азии".

    Как сообщает Report со ссылкой на PakObserver, об этом заявил президент торговой палаты Исламабада Муззамиль Хуссейн, комментируя запланированные на конец сентября авиарейсы по маршруту Стамбул-Баку-Исламабад, которые должны выполняться авиакомпанией "Turkish Arlines".

    В свою очередь, главный менеджер "Turkish Arlines" Юнус Мерт в ходе визита в Промышленную палату в Исламабаде заявил, что все подготовительные работы для начала авиарейсов проводятся. Он отметил, что авиакомпания уже  открыла рейсы в Карачи и Лахор, и скоро должны начаться рейсы в Исламабад через Баку.

    Отметим, что рейсы по маршруту Стамбул-Баку-Исламабад должны были начаться 12 августа. Однако из-за технических вопросов, начало авиарейсов было перенесено на более поздний срок.

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