Глава торговой палаты Исламабада: Авиарейсы Баку-Исламабад позволят продвигать торговлю с Азербайджаном

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Выполнение авиарейсов Баку-Исламабад позволит продвигать торговлю и экспорт Пакистана с Азербайджаном и странами Средней Азии".

Как сообщает Report со ссылкой на PakObserver, об этом заявил президент торговой палаты Исламабада Муззамиль Хуссейн, комментируя запланированные на конец сентября авиарейсы по маршруту Стамбул-Баку-Исламабад, которые должны выполняться авиакомпанией "Turkish Arlines".

В свою очередь, главный менеджер "Turkish Arlines" Юнус Мерт в ходе визита в Промышленную палату в Исламабаде заявил, что все подготовительные работы для начала авиарейсов проводятся. Он отметил, что авиакомпания уже открыла рейсы в Карачи и Лахор, и скоро должны начаться рейсы в Исламабад через Баку.

Отметим, что рейсы по маршруту Стамбул-Баку-Исламабад должны были начаться 12 августа. Однако из-за технических вопросов, начало авиарейсов было перенесено на более поздний срок.