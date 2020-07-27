Предложено создать контейнеровоз для работы на Каспии

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) России предлагает создать контейнеровоз для работы на Каспии, точкой перегрузки контейнеров может стать Астрахань

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) России предлагает создать контейнеровоз для работы на Каспии, точкой перегрузки контейнеров может стать Астрахань,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее ОСК анонсировала проработку создания катамарана для работы на Каспии, способного перевозить свыше 150 фур.

"... У нас есть еще одно очень интересное решение в отношении Каспия, я бы хотел акцентировать на нем внимание, – это контейнеровоз, который может ходить практически от северного порта Энзели в Иране и доходить до Хельсинки за 17 дней", - рассказал Рахманов.

"Астрахань в этом смысле может стать базовой точкой для перегрузки контейнеров, а контейнеризация на сегодняшний день очень эффективно работает для зерна, для скоропортящихся фруктов, если брать рефрижераторные секции. Точно так же в контейнеры вставляются танки, в которых можно возить подсолнечное масло", - добавил он.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.