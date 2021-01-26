Глава MİDA: В городах и районах определяются земельные участки

В феврале 2020 года Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начало строительство жилого комплекса из 986 квартир на площади 6,23 га в Гяндже.

В феврале 2020 года Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начало строительство жилого комплекса из 986 квартир на площади 6,23 га в Гяндже.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления MİDA Садиг Садыгов на заседании в формате видеоконференции, посвященном итогам деятельности учреждения за прошедший год и предстоящим вопросам.

"Комплекс включает в себя 18 многоквартирных домов и здание полной средней школы на 1 176 учеников, детский сад на 125 мест. Наряду с этим, осуществляется строительство на 2 202 квартир, трех детских садов общей вместимостью 350 мест, среднеобразовательной школы на 1 200 учеников на территории 15,4 гектара в Ясамальском районе, на 144 квартир на 0,75 гектара в городе Сумгайыт”.

Представитель MİDA добавил, что работа по определению земельных участков ведется и в других городах и районах страны: "Очередной проект MİDA реализуется на территории 18,81 га в западной части поселка Говсан Сураханского района города Баку. В то же время, с целью улучшения жилищно-бытовых условий граждан, проживающих в регионах, постоянно проводится работа по определению земельных участков в других городах и районах страны".

По его словам, общее количество лиц, получивших электронный кабинет в системе "Льготное жилье”, на сегодняшний день составляет 16 583 человека. В 2020 году через систему “Льготное жилье” гражданам было предоставлено 898 квартир, на основе государственного заказа – 987, то есть в общей сложности 1 885 квартир.