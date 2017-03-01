Глава MİDA стал гостем Caspian European Club

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку прошел бизнес-форум, организованный Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian American Club.

Как сообщает Report, на мероприятии с участием Самира Нуриева – директора Государственного агентства жилищного строительства при президенте Азербайджана обсуждались ключевые вопросы строительства льготного жилья.

Он представил информацию о деятельности агентства и реализуемых им проектах.

На встрече также были обозначены возможные направления сотрудничества с частным сектором, а также обсуждены вопросы, интересующие компании-члены Caspian European Club и Caspian American Club.

Поблагодарив руководство клуба за предоставленную площадку для эффективного диалога между государством и предпринимателями, директор агентства особо подчеркнул значимость участия частного сектора в реализации социально ориентированной политики правительства республики.

Наряду с этим, Самир Нуриев проинформировал участников бизнес-форума и о приоритетах развития рынка доступного жилья в Азербайджане, определенных соответствующей Стратегической дорожной картой. Ссылаясь на этот стратегический документ, утвержденный соответствующим указом президента Азербайджана от 6 декабря 2016 года, Самир Нуриев также рассказал о возможных механизмах реализации проектов строительства льготного жилья и моделях государственного-частного партнерства.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев напомнил, что Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе. Председателем Caspian European Club является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Тельман Алиев отметил, что инициатива создания Caspian American Club также принадлежит главе азербайджанского государства.

По его словам, с момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций, работает в 50 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

В бизнес-форуме приняло участие более 100 бизнесменов из Азербайджана, Казахстана, России, Турции, ЕС, а также представители международных организаций и глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане. На мероприятии Самиру Нуриеву был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club и Caspian American Club.

Отметим, что Caspian Energy, Caspian European Club, Caspian Business Club, Caspian American Club и CEO являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат Caspian Energy International Media Group.