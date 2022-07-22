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Глава Международной организации по МПС ознакомился с проектом Горадиз-Агбенд

Глава Международной организации по МПС ознакомился с проектом Горадиз-Агбенд Генеральный секретарь межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (МПС) Вольфганг Кюппер в рамках визита в Азербайджан посетил город Горадиз Физулинского района.
Инфраструктура
22 июля 2022 г. 17:32
Глава Международной организации по МПС ознакомился с проектом Горадиз-Агбенд

Генеральный секретарь межправительственной организации по международным железнодорожным перевозкам (МПС) Вольфганг Кюппер в рамках визита в Азербайджан посетил город Горадиз Физулинского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, гость ознакомился со строительным процессом на железнодорожной линии Горадиз – Агбенд.

14 февраля прошлого года президент Ильхам Алиев заложил фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, имеющей особое стратегическое значение для социально – экономического развития освобожденных территорий. Проект окажет важное влияние на транзитный потенциал региона и будет способствовать развитию перевозок.

Проектно-строительные работы, интенсивно выполняемые в 3 этапа, продолжаются параллельно с процессом разминирования, и в настоящее время от мин очищено до 101,5 км.

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Версия на азербайджанском языке Dəmir yolu üzrə beynəlxalq təşkilatın rəhbəri Horadiz–Ağbənd layihəsi ilə tanış olub

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